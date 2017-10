Obračun sosedov

GORIŠKA BRDA – V sredo dopoldne so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru v enem od naselij v Goriških brdih, kjer so se fizično sprli sosedi.

Eden od udeležencev je zaradi udarca v predel obraza utrpel lažjo telesno poškodbo. Prav tako je bil poškodovan osebni avtomobil, in sicer zadnji desni blatnik.

Na podlagi predloga za pregon, ki ga je podal oškodovanec, bodo policisti PP Nova Gorica proti drugemu udeležencu spora ustrezno ukrepali.