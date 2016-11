Obračun na Fužinah, ustreljeni sta bili dve osebi

Fadil Ferhatović je bil že trikrat obsojen, in sicer zaradi organiziranja nezakonitih prehodov čez državno mejo, zaradi spravljanja v suženjsko razmerje in zlorabe prostitucije ter ropa. Foto: Marko Feist

LJUBLJANA – Povsem nepričakovano je minuli petek, ko sta 35-letni Mervan Šljivar iz Dola pri Ljubljani in 51-letni Fadil Ferhatović (ta ima v Ljubljani prijavljeno stalno prebivališče, je pa državljan Bosne in Hercegovine) po uvodnih besedah tožilke Dragice Abrahamsberg prisluhnila besedam, zapisanim v obtožnici, Ferhatović priznal storitev kaznivega dejanja hude telesne poškodbe v škodo soobtoženega. »Krivdo priznam,« je bil uvodoma kratek Ferhatović, ko pa je prišel do zaključne besede, se je povsem razgovoril. Povedal je, da mu je »s težkim srcem« priznati tako kaznivo dejanje, čeprav, kot je dodal, Šljivarja ni ustrelil v desno stegno. »Priznal sem zato, ker bi rad družini olajšal življenje. Nisem človek, ki bi z orožjem ukrepal oziroma tako reševal probleme,« je nadaljeval. Takrat, kot še pravi, se je šel na Fužine, kjer se je pred gostinskim lokalom na Poti v Fužine 23. januarja letos okrog 22.50 zgodil obračun med njima, le pogovorit s Šljivarjem, ker je ta udaril Ferhatovićevega nečaka. »Ker otroka ne bi udaril brez razloga,« je še dodal. »Priznam kaznivo dejanje, da se rešim tega problema, da rešim svojo družino. Nimam cajta takih zadev reševati,« je nadaljeval in petčlanski sodni senat prosil, ali ga lahko obsodijo na devet mesecev zapora, kolikor je predlagal njegov zagovornik Žiga Klun, in ne na leto dni, kolikor je zahtevala tožilka. Obljubil je, da ne bo nikamor pobegnil, in dodal, da si želi le »duhovni mir« ter da nikoli več stvari ne bo tako reševal.

Da mu lahko verjamejo, po njegovih besedah pokažeta že njegovo udejstvovanje v mirnem reševanju sporov med Romi v BiH in po vsej Evropi ter tudi sodelovanje z nekdanjo tožilko haaškega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije Carlo del Ponte. Z njo je, kot je povedal njegov zagovornik, sodeloval pri iskanju pobitih Romov med vojno na Balkanu. Njegovi prošnji je senat delno prisluhnil, saj ga je obsodil na deset mesecev zapora. Glede na to, da je v priporu že od 2. februarja letos, bo moral za rešetkami presedeti le še nekaj več kot mesec dni.

Šljivar je obtožen poskusa uboja, ker naj bi Ferhatoviću poskusil vzeti življenje, saj da ga je s pištolo ustrelil v trebuh. Krogla je Ferhatoviću poškodovala nekatere vitalne organe in le hitra zdravniška pomoč mu je rešila življenje. Ferhatović je bil obsojen zaradi povzročitve hude telesne poškodbe, ker je Šljivarja ustrelil v desno stegno. Tega so brutalno pretepli še neznanci, ki naj bi na Fužine prišli s Ferhatovićem in Šljivarju polomili kar precej kosti. Med sodno preiskavo sta obtoženca drug drugega razbremenila krivde. Očitkov na svoj račun tako Šljivar ne prizna. Včeraj pa je na sodišču dodal le, da je Ferhatovićevega nečaka udaril »refleksno«. »Prišel je do mene in dvigoval roke,« je povedal in dodal, da je mislil, da ga bo, glede na to, da je bil nečak vinjen, udaril. »Obžalujem to,« je sklenil.