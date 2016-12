Območje Domžal: šokantno odkritje v hiši

LJUBLJANA – Ljubljansko policijsko upravo so v petek, 2. decembra, okrog 15.40 obvestili o dogodku, v katerem je ena oseba umrla.

»Po do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je znano, da je bil v notranjosti hiše, ki jo obnavljajo, na območju Domžal najden mrtev 57-letni moški, državljan Makedonije. Odrejena je bila obdukcija, s katero se bo ugotavljal vzrok smrti, dosedanje okoliščine na kraju pa ne kažejo na smrt zaradi nasilja,« so sporočili.

Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo okoliščine dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.