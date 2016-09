Objestni voznik zapeljal v prometno signalizacijo

TRŽAŠKA BISTRICA – Gorenjski prometni policisti so v četrtek dopoldne na gorenjski avtocesti obravnavali Kranjčana, ki je pred viaduktom Tržiška Bistrica pred Podtaborom z avtomobilom zaradi nepravilne vožnje po avtocesti zapeljal v prometno signalizacijo delovne zapore in se po dejanju s stožci pod avtomobilom odpeljal naprej.

Kot so sporočili iz PU Kranj, materialne škode ni bilo, Kranjčana pa so obravnavali v prekrškovnem postopku.

Bojan Kos je ob tem zapisal: »Take situacije največkrat povzroča objestna vožnja ali malomarnost nekaterih voznikov, ki za menjavo prometnih pasov pred delovnimi zaporami čakajo na zadnje metre. Velikokrat je to početje povezano tudi s hitrostjo vožnje in z vožnjo na pamet. Voznike zato opozarjamo, naj pred delovnimi zaporami in ob njih dosledno upoštevajo prometno signalizacijo, zmanjšajo hitrost vožnje in varno menjajo prometne pasove. V delovnih zaporah namreč delajo ljudje, ki so lahko zaradi takega ravnanja zelo ogroženi.«