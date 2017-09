Objekt pogorel do tal, prašiča rešili

POBREŽ – Ob 15.52 je v naselju Pobrež (občina Oplotnica) gorelo manjše leseno gospodarsko poslopje, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.



Požar, ki je objekt v celoti uničil, so pogasili gasilci PGD Oplotnica. Dva prašiča so pravočasno rešili iz gorečega objekta.