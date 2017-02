Obilje v Mariboru: 263 kazni

MARIBOR – Od 6. do vključno 12. februarja so na območju mariborske policijske uprave izvajali poostrene aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti pešcev v cestnem prometu.

V tem času so pri nadzoru cestnega prometa ugotovili 328 kršitev povezanih s problematiko pešcev, od tega 280 kršitev pešcev in 48 kršitev voznikov, ki so ogrožali varnost pešcev. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so 263 kršiteljem izrekli globo, 14 so jih opozorili, zoper tri pa podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Nadzor cestnega prometa zaradi zagotavljanja večje varnosti pešcev bodo nadaljevali tudi v prihodnje.