Občutil trdoto poledenelega parkirišča

KRANJ – Tiskovni predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos poroča: »Površine, predvsem pločniki in parkirišča, so ponekod še vedno poledenele ali zaledenele, zato je potrebna velika previdnost in izogibanje situacijam, ki bi lahko bile nevarne. Da je površina poledenela ali zaledenela, se običajno dobro vidi, zato naj se ji uporabniki – če to lahko storijo – varno izognejo, v splošnem pa apeliramo na ljudi, naj bodo predvsem previdni in naj spremljajo dogajanje pred sabo.«

Kako trd je padec na tako poledeneli površini, so v torek na Gorenjskem čutili številni. Kos je zapisal: »Včeraj se je v Tržiču v takih okoliščinah lažje poškodoval domačin, ki je padel na poledenelem parkirišču pred stanovanjskim blokom, pred dnevi je moški v Šenčurju na glavo padel na domačem dvorišču, v Hujah pa je moški na parkirnem prostoru stopil na ledeno ploskev, pri tem izgubil ravnotežje in prav tako padel ter se poškodoval. Padci so v nekaterih primerih lahko tudi posledica dejavnikov, ki slabšajo slušno ali vidno zaznavanje situacij na javnih površinah – npr. telefoni, poslušanje glasbe ipd. Zato previdno!«