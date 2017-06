Občanka poklicala na pomoč, ob hiši gorel avto

ČRENŠOVCI – Občanka iz Črenšovcev je v petek ob 3.30 policiste obvestila, da v bližini hiše gori avto.

Z zbiranjem obvestil na kraju so ugotovili, da je zagorel osebni avtomobil znamke renault twingo, ki je bil odtujen lastniku. Požar so pogasili gasilci.

»Kot v četrtkovem primeru kriminalisti na podlagi zakona o kazenskem postopku zbirajo obvestila o okoliščinah kaznivega dejanja tatvine vozila in izsledenega pogorelega osebnega avtomobila. Vse lastnike ob tem opozarjamo, naj svoja vozila ustrezno zavarujejo in ključev ne puščajo v njih oziroma kontaktni ključavnici,« so sporočili iz PU Murska Sobota.