Občani so soseda odnesli domov

TAJHTE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči v gozdu.

Včeraj se je okoli 9. ure v Tajhtah (občina Šentjur) pri delu v gozdu poškodoval občan. Prvo pomoč so mu nudili na kraju nesreče in ga prenesli do doma. Reševalci NMP Celje so poškodovanca oskrbeli in odpeljali v SB Celje.