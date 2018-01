Občani opazili, da gori hiša

TOLMIN – V torek ob 19.39 je bila policija obveščena o požaru na zunanji strani stanovanjske hiše v Tolminu.

Občani so opazili, da gorita kabel in ostrešje stanovanjskega objekta, in o tem obvestili lastnika, ki je takoj začel gasiti in na pomoč poklical pristojne službe.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Tolmin, ki so opravili tudi preventivni pregled s toplotno kamero.

Po zbranih podatkih so ugotovili, da je zaradi kratkega stika v manjši škatli kabelskega operaterja zagorel kabel, ogenj pa je zajel tram strehe.

V požaru večja škoda ni nastala. Policisti bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.