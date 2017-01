Oba sta vozila v isto smer, nato sta trčila

TRŽIČ – V Tržiču sta v torek zvečer zaradi prekratke varnostne razdalje trčila dva avtomobila, ki sta vozila v isti smeri. V nesreči sta se lažje poškodovala dva udeleženca.

»Lani je bil ta dejavnik vožnje vzrok za skoraj vsako deseto prometno nesrečo oziroma za okoli 150 nesreč na Gorenjskem, ki so se v približno tretjini primerov končale s telesnimi poškodbami. Prekratka razdalja je pogosto povezana predvsem z nepozornostjo voznikov in s prehitro vožnjo, so pa tudi primeri, ko vozniki zavestno preizkušajo meje varnosti. Blizu je zato lahko zelo kmalu preblizu, trčenja, tudi hujša, pa so lahko neizbežna,« so zapisali v poročilu PU Kranj.