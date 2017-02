Oba sta iskala in našla zlat nakit

VRH PRI PAHI, NOVO MESTO – V kraju Vrh pri Pahi je v petek popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v počitniško hišo in odtujil zlat nakit. Lastnico je oškodoval za 500 evrov.

Na Seidlovi cesti v Novem mestu pa je med 12. in 17. februarjem neznanec skozi vrata vlomil v stanovanje in odtujil zlat nakit. Škode je za okoli 2000 evrov, so sporočili novomeški policisti.