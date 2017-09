Oba pijana kot čep

SOLKAN – V soboto malo pred 9. uro so prometni policisti v Solkanu ustavili 57-letnega voznika osebnega vozila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,27 miligrama alkohola. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega bo podan tudi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Isti dan ob 21.20 so v naselju Čezsoča v občini Bovec ustavili 60-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da je tudi ta vozil pijan (0,71 mg/l). V zvezi z njim so ukrepali podobno kot s prejšnjim.