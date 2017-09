Ob veliki smreki našli mrtvega

VINTARJI – Policisti PU Ljubljana so bili včeraj malo pred 17. uro obveščeni o nesreči pri delu. Ugotovljeno je bilo, da je 58-letnik v gozdu v bližini kraja Vintarji sam žagal drevje. Pri podiranju velike smreke na strmem bregu se je ta zataknila. 58-letnik je nato z jekleno pletenico ovil deblo požagane smreke in drugi konec pripel na traktor. S traktorjem je poskušal požagano drevo potegniti, vendar se je zaradi teže debla traktor prevrnil in padel nanj. Moški se je tako poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Glede na zbrana obvestila dogodek nima znakov kaznivega dejanja. O zbranih ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.