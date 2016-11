Ob truplih 60-letnika in 65-letnice našli tudi mrtva psa

HRASTNIK – Policijska uprava Ljubljana je bila danes nekaj po 11. uri obveščena o dogodku na območju Hrastnika, v katerem sta bili najdeni dve mrtvi osebi.

Policisti so zavarovali kraj dejanja in pričeli z ogledom. Po do sedaj zbranih obvestilih in opravljenim ogledom je bilo ugotovljeno, da sta bili v bivalnem vikendu najdeni trupli dveh oseb, 60-letnega moškega in 65-letne ženske, in trupli dveh psov.

Odrejena je bila obdukcija s katero se bo ugotavljal vzrok smrti, dosedanje okoliščine na kraju pa ne kažejo na nasilno smrt. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin dogodka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo.