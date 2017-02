Ob šnopsu tuhtal o truplu pred hišo

Sulejmanović in njegova žena za Bajdeta najdeta tudi precej slabih besed, toda on se ne more braniti. Foto Polona Malovrh

LJUBLJANA –Trboveljčan Asmir Sulejmanović z vzdevkom Janko je dobil priložnost, da pred velikim kazenskim senatom okrožnega sodišča predstavi svojo plat zgodbe o tem, kaj naj bi se 20. julija 2016 dogajalo med njim in 63-letnim Branetom Bajdetom. V preiskavi se 29-letnik namreč ni zagovarjal, tako smo doslej podrobneje poznali le trditve tožilcev, ki ga preganjajo z obtožbo, da je Bajdeta pri njegovi kmetiji na Ključevici zanalašč povozil z njegovim traktorjem, truplo nato navezal z verigo, zvlekel do globeli za hišo in ga porinil v njo, potem pa ukradel še najmanj 550 Bajdetovih evrov ter njegov traktor in se z njim odpeljal v dolino. Očitani mu kaznivi dejanji sta umor in odvzem motornega vozila.



Zmaličen pod traktorjem



Sulejmanović je sodnici Špeli Koleta razložil, zakaj je na nedavnem predobravnavnem naroku gladko zavrnil tožilsko ponudbo, da bi bil v zameno za priznanje krivde obsojen na 22 let in pol zapora. »Ker odločno zanikam, da bi storil katero koli od dejanj po obtožbi. Priznavam in globoko obžalujem pa, da sem oskrunil Branetovo truplo.«

