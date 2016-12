Ob Savi je gorelo, ko so prišli na kraj, so ga našli

LJUBLJANA – V četrtek ob 21.36 je ob reki Savi v bližini Zabretove ulice v Ljubljani zagorelo v gozdu.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so na kraju ugotovili, da občan v gozdu požiga električne kable. Ogenj so pogasili.

Na kraju so bili prisotni tudi policisti, je poročala uprava za zaščito in reševanje.