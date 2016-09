Ob progi avto v jarku

STRAŽA – Ob 11.14 je na cesti Trebnje–Mokronog pri kraju Straža (občina Šentrupert) osebno vozilo zapeljalo v jarek ob železniški progi.

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo postavili nazaj na cestišče ter nudili pomoč reševalcem NMP Trebnje, ti pa so poškodovano osebo oskrbeli in jo odpeljali v bolnišnico v Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.