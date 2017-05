Ob pristanku na travniku se je poškodovala

DREŽNICA – Na območju naselja Drežnica v občini Kobarid je v četrtek 58-letna jadralna padalka, državljanka Švice, v dopoldanskih urah z jadralnim padalom samostojno poletela z vzletišča na Krasjem vrhu in po opravljenem poletu pristala na travniku blizu Drežnice.

Med pristankom se je poškodovala, ker se je prehitro spustila z višine približno 1,5 metra. Pri padcu je utrpela lahke telesne poškodbe.



Pomoč so ji do prihoda reševalcev nudili domačini. Reševalci ZD Tolmin pa so jo zdravniško oskrbeli in jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, poroča PU Nova Gorica.