Ob morju zdrsnilo vozilo

SEČOVLJE – Ob 15.30 je s povezovalne ceste Sečovlje–Dragonja v občini Piran zdrsnilo osebno vozilo. Dve osebi sta se poškodovali, sporoča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka. Reševalci NMP Piran, Reševalne službe slovenske Istre in reševalec motorist so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v bolnišnico v Izoli.