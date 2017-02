Ob mopedu je ležal na tleh

KOPER – V sredo ob 20.56 so policisti dobili obvestilo, da ob cesti med Koprom in Izolo na tleh ob skuterju leži moški.

Policisti so ugotovili, da je 61-letni Izolan vozil piaggia 25 po lokalni cesti iz Kopra proti Izoli. Zapeljal je preblizu desnemu robu vozišča in podrsal ograjo, ki ločuje cesto in kolesarsko stezo, zatem pa padel. Pri tem si je poškodoval glavo. Čelade ni imel. Odpeljali so ga v bolnišnico v Izolo, odrejen pa mu je bil tudi strokovni pregled.