Ob cesti taval pijani pešec, potem so ugotovili, da je zakrivil nesrečo

BREŽICE – Policiste so v sredo popoldne obvestili o nevarnem ravnanju moškega, ki naj bi v okolici Brežic hodil po vozišču in ogrožal sebe ter ostale udeležence v prometu. Takoj so odšli na kraj in moškega izsledili. Ugotovili so, da je v bližini povzročil prometno nesrečo.

Zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste v obcestni jarek, kjer je vozilo obstalo. Povzročitelj (59) nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligrama alkohola.

Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.