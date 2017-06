Ob cesti ni bilo varno, poglejte, kaj se je zgodilo

VELIKA POLANA – V četrtek ob 22.53 se je na cesti zunaj naselja Velika Polana v smeri proti Gomilici zgodila prometna nesreča.

Voznik osebnega vozila je od zadaj trčil v okvarjeno tovorno vozilo, ki je bilo parkirano ob cesti in v katerem je voznik prevažal čebele. Pri tem sta se poškodovali dve osebi.

Gasilci PGD PIGE Eko Nafta Lendava so pomagali reševalcem iz Lendave pri prenosu poškodovanca, odklopili akumulator osebnega vozila, kraj razsvetlili in protipožarno zavarovali ter ga počistili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.