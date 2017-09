Ob cesti našli avto, v njem pa mrtvo žensko

NOVO MESTO – Danes nekaj minut po 11. uri so policisti na številko 113 prejeli klic občana, da je na cesti za Kuzarjev Kal v gozdu ob cesti opazil osebni avtomobil, v njem pa negibno voznico.

»Na kraj so bili takoj napoteni reševalci in policisti. Kljub oživljanju na kraju so lahko le ugotovili, da 72-letnici ni več pomoči. O dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca. Poškodb, ki bi lahko nastale v prometni nesreči in povzročile smrt, niso ugotovili. Vzrok smrti bodo tako poskušali ugotovili s sanitarno obdukcijo,« poroča PU Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah ni sledi, ki bi kazale, da je prišlo do stika z drugimi vozilom. Policisti bodo opravili ogled kraja.