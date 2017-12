Ob 5.40 se je vrnila domov in v hiši našla moškega

LJUBLJANA – Danes okoli 5.40 je ženska, ko je prišla domov, v hiši zalotila moškega, ki je nato pobegnil. O tem je takoj obvestila policiste, hkrati pa spremljala smer bega moškega. Na tej podlagi so nato policisti kmalu izsledili in prijeli 24-letnika. Ugotovljeno je bilo, da je s kamnom razbil steklo na vhodnih vratih v klet in skušal ukrasti kolo, vendar ga je lastnica zasačila

Moškega so policisti pridržali, raziskavo pa še nadaljujejo.