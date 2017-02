Ob 5.30 zapeljal v tovornjak

ROVTE – Včeraj okrog 5.30 so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči na lokalni cesti v okolici Logatca. Policisti so ugotovili, da je voznik peugeota vozil iz Logatca proti Rovtam. Malo pred Rovtami je v levem ovinku zaradi spolzkega vozišča in neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v tovorno vozilo, ki je takrat pravilno pripeljalo nasproti.

V nesreči je nastala materialna škoda, nobeden od udeleženih pa ni utrpel telesnih poškodb.

Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.