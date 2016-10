Ob 4.20 je počilo: v bolnišnico odpeljali pet oseb

HORJUL – Uprava za zaščito in reševanje poroča o prometni nesreči, po kateri so morali v klinični center prepeljali kar pet oseb.

Ob 4.21 je na Vrhniški cesti v občini Horjul osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo.

Posredovali so gasilci PGD Horjul in GB Ljubljana, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, nudili prvo pomoč poškodovanim osebam do prihoda reševalcev, odklopili akumulator in pomagali policistom.

Reševalci nujne medicinske pomoči ljubljanske reševalne postaje so na kraju dogodka oskrbeli pet poškodovanih oseb in jih prepeljali v UKC Ljubljana.