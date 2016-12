Ob 2.24 so ga morali pospremiti na hladno

PIVKA – V sredo ob 2.24 so policisti v Pivki ustavili 53-letnega voznika osebnega avtomobila iz Ilirske Bistrice.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki ga je zavrnil. Odredili so mu pridržanje in uporabili prisilna sredstva.

Podali bodo obdolžilni predlog ter izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.