O verižici obvestili preiskovalnega sodnika

MIREN – V petek dopoldne so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Mirna, občina Miren - Kostanjevica.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da je neznanec ponoči vlomil v eno od stanovanjskih hiš in nato iz notranjosti odtujil zlatnino (zlata verižica).

S protipravnim ravnanjem je povzročil za približno 200 evrov materialne škode.

O vlomu so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.