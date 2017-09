O obtoženem bajkerju Aru vse dobro

KRANJ – V kranjski sodni palači se nadaljuje sojenje Jeseničanoma, ki so ju policisti prestregli v odmevni akciji oktobra lani. Možje v modrem so takrat preiskali prostore kompleksa Steel City na Hrušici, kjer domujejo jeseniški motoristi Hells Angels. Nekateri obtoženi so priznali, da so storili kazniva dejanja, in so jim že dosodili kazni. Ker pa prvoobtoženi Armin Mujagić in soobtoženi Senad Budimović tega nista storila, jima v Kranju sodijo.

Zgodba, zaradi katere ju vabijo na sodišče, sega v leto 2015. Takrat so policisti začeli preiskovati posle jeseniških motoristov. Po odmevni akciji, med katero so zamaskirani in oboroženi policisti temeljito prebrskali tudi Steel City, je vodja gorenjskih kriminalistov Primož Donoša sporočil, da so »razbili kriminalno združbo, ki je delovala v sklopu hierarhično organizirane motoristične skupine in se je predvsem na območju Gorenjske in Avstrije ukvarjala s prometom s prepovedanimi drogami in orožjem«.

Ta teden je na prostor za priče stopil eden od bajkerskih prijateljev, ki je bil po lastni izjavi »neke vrste hišnik« v jeseniškem motorističnem baru. Za njim je pričala temnolasa mladenka, ki je sodnici Mileni Turuk pojasnila, da je umetnica tetoviranja. Dodala je, da je v Radovljici »z ramo ob rami« delala s prvoobtoženim. O tem, da naj bi se Armin Mujagić, ki mu motoristični kolegi radi rečejo Aro, ukvarjal z nedovoljenimi posli, ni vedela ničesar in tudi ne verjame, da je bil v kaj takega res vpleten.

Sojenje se bo z zaslišanji prič, med katerimi bo verjetno tudi soobtoženi Dejan Perić, nadaljevalo prihodnji teden. Jeseničan, ki je oktobra lani v domačem mestu drogo prodal tajnemu sodelavcu policije, je v sodni dvorani že priznal, da je storil kazniva dejanja. Dosodili so mu tri leta zapora.