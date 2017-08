Nož mu je zapičil v nogo

LJUBLJANA – V 48 urah so obravnavali 3 kazniva dejanja nasilja v družini in 3 nasilnežem izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 100-krat na javnih krajih in 37-krat v zasebnih prostorih. Na hladno so dali 6 razgrajačev.

V Novem mestu sta se pozno popoldne sprla znanca, stara 53 in 47 let. Prepir se je sprevrgel v prerivanje, med katerim je 47-letnik padel čez mizo in na tla in se pri tem polil z vročo kavo. Pri tem ga je 53-letnik domnevno še obrcal, 47-letnik pa mu ni ostal dolžan in je pograbil nož ter mu ga zapičil v nogo. Oba so oskrbeli v novomeški bolnišnici, 53-letnika so zadržali na opazovanju. Enemu bodo napisali plačilni nalog, drugega pa kazensko ovadili.

V jutranjem času so policisti prejeli več klicev o 31-letnem razgrajaču iz okolice Novega mesta. Verbalno razgrajanje se je sprevrglo v pretep, zato je dobil plačilni nalog. Nekoliko pozneje se je kršitev javnega reda in miru sprevrgla v grožnje, zgodaj popoldne pa je vidno pijan nadaljeval kršitev na javnem kraju. Ker se kljub ukazom policistov ni pomiril, so uporabili prisilna sredstva in starega znanca odpeljali na hlajenje v prostor za pridržanje policijske postaje.

Zgodaj popoldne so pridržali tudi 63-letnika, ki je na Glavnem trgu v Novem mestu kršil javni red in mir, žalil mimoidoče in policiste. Ker se ni pomiril in je kršitev nadaljeval, so ga spravili v ustrezen prostor.