Novomeški policisti brez spanca

NOVO MESTO – Policisti PU Novo mesto so v času od četrtka do nedelje obravnavali več vlomov in tatvin. Nekateri oškodovanci ocenjujejo škodo celo na nekaj tisoč evrov.

V četrtek zvečer so neznanci vlomili v gospodarski objekt v okolici Metlike. Lastnika so s krajo motorne žage oškodovali za 200 evrov.

V okolici Novega mesta je v noči s sobote na nedeljo nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar ter zlat nakit. Oškodovanci škodo ocenjujejo na približno 10.000 evrov.

Na območju Krškega, v kraju Podlog, pa so v noči na nedeljo vlomili v stanovanjsko hišo in odtujili pištolo, denar in nakit. Lastnika so storilci oškodovali za 3500 evrov.