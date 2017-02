Novogoriški policisti v boju proti prepovedanim drogam

NOVA GORICA – V nedeljo v zgodnjih jutranjih urah, so policisti v Novi Gorici obravnavali pet mlajših oseb (starih od 19 do 23 let), vsi državljani Italije, in jim zasegli posušene delce rastlin in druge snovi, za katere sumijo, da so prepovedana droga.

Zaseženo so poslali v nadaljnjo analizo.

Če bo ta potrdila njihove sume, bodo zoper italijanske državljane uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi.

Poleg omenjenih zasegov so v nedeljo zgodaj zjutraj v Novi Gorici dvema osebama zasegli snovi, za katere so posumili, da so prepovedana droga. Policisti so 21-letnemu moškemu zasegli grudasto snov bele barve, 20-letnemu moškemu, državljanu Italije, pa alu folijo z belim prahom.

Tudi v tem primeru so zasežene snovi poslali v nadaljnjo analizo, in če bo ta potrdila njihove sume, bodo zoper oba mlajša moška uvedli hitri postopek z odločbo.

Tudi na Ajdovskem so v zgodnjih večernih urah obravnavali primer s področja prepovedanih drog. V Ajdovščini so policisti 56-letnemu moškemu zasegli več različnih snovi, za katere obstaja utemeljen sum o prepovedani drogi.

Omenjene snovi in tablete so policisti poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bo zoper moškega uveden hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog ter prometu z njimi.