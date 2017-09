Nove podrobnosti: kdo je deklici (2) zlomil rebra in ključnico?

KRANJ – Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje za smrt dveletne jeseniške deklice. Na glavni obravnavi sta se soočila izvedenca medicinske stroke, ki imata različna mnenja o tem, ali je deklica nekaj mesecev pred smrtjo utrpela tudi zlom reber. Sojenje obtoženima Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju se bo nadaljevalo v ponedeljek.

Sodišče je poleti zaradi razhajajočih si mnenj dekličinega lečečega zdravnika in sodnega izvedenca za izdelavo izvedenskega mnenja zaprosila še komisijo ljubljanske medicinske fakultete. To sta pripravila Radko Komadina in Katarina Šurlan Popovič. Da bi razjasnili, ali je deklica utrpela tudi zlom reber, je sodnica Milena Turuk za današnjo obravnavo pripravila soočenje izvedencev. Travmatolog Komadina je po pregledu rentgenskih posnetkov ugotovil, da je deklica nekaj tednov ali mesecev pred smrtjo utrpela zlom osmega in devetega rebra na levi strani in devetega rebra na desni strani. Meni namreč, da so zadebelitve, ki so vidne na rentgenskem posnetku, posledica celjenja. Podobno sta ugotovila kirurga iz UKC Ljubljana, kjer so pred smrtjo zdravili deklico, Matej Cimerman in Simon Herman, in sicer zlom dveh reber na levi strani.

Morala bi biti zelo bolna

Komadina je pojasnil, da je na sliki opazil zlom ključnice, ki se je celil, in sledove zlomov treh reber, ki so bila že dobro zaceljena, zato so bili zlomi stari več tednov ali mesecev. Spremembe na rebrih je opazil tudi izvedenec medicinske stroke Tone Lah, vendar pa meni, da zadebelitev na rebrih ni posledica zloma, temveč rasti. Pri tem mnenju je vztrajal tudi danes. »Zanesljivo je bilo videti zadebelitev na treh rebrih. Ostalo pa so špekulacije, ki temeljijo na medicinskih izkušnjah,« je različne interpretacije pojasnil Komadina, ki meni, da bi bile v primeru zadebelitev zaradi rasti spremembe vidne tudi na drugih rebrih. K oceni, da gre za remodelacijsko fazo zloma reber, pa ga je napeljala tudi asimetrija sprememb. Lah je dejal, da bi morala biti deklica v primeru zlomov reber zelo bolna. Gre namreč za hudo telesno poškodbo, ki lahko vodi do poškodbe notranjih organov. Pri zlomu reber človek plitko diha in ne more biti fizično aktiven. Otroke običajno hospitalizirajo in jim dajejo protibolečinska sredstva.

Pri otrocih so zlomi reber sicer zelo redki. Po ameriških statistikah je manj kot en odstotek zlomov kosti pri otrocih zlomov reber. Do zloma lahko pride pri prometni nesreči, ampak pri tem so prizadete tudi zgornje okončine. Do izoliranih poškodb reber pa lahko pride na primer pri padcu z višine, na primer z balkona.

Za zaprtimi vrati

Danes bi morala svoje mnenje glede domnevnega zloma reber povedati tudi Šurlan Popovičeva, vendar na sodišče ni mogla priti. Zato se bo sojenje nadaljevalo v ponedeljek, 11. septembra. So pa danes na sodišču za zaprtimi vrati nadaljevali tudi branje pisem, ki sta si jih v priporu prek sorodnikov izmenjevala obtožena. Alibabićeva sicer v času, ko je skupaj s svojo najmlajšo hčerko živela z novim partnerjem, deklice kljub različnim poškodbam ni vozila k zdravniku. Tožilstvo obema očita, da sta deklico zanemarjala in z njo surovo ravnala ter ji povzročila več telesnih poškodb, med drugim tudi poškodbo glave, ki je 4. julija lani povzročila njeno smrt. Obtožena sta krivdo zanikala, v zagovorih pa sta jo valila drug na drugega in na samo deklico.