Nove nesreče na smučiščih

BLED – Blejski policisti so za vikend obravnavali štiri smučarske nesreče, kranjski policisti pa eno. V štirih primerih so trije smučarji in en deskar padli sami in se poškodovali, v enem pa so policisti obravnavali trčenje deskarja in smučarja. Dva od udeležencev, ki sta se poškodovala, sta bila otroka. Smučarji so utrpeli poškodbe glave in nog, so sporočili iz PU Kranj.

Vožnjo prilagodite svojim sposobnostim

Za smučanje uporabljajte ustrezno smučarsko opremo in ne pozabite na čelado, opozarjajo policisti. Pomembno je, da svojo vožnjo prilagodite svojim sposobnostim in telesni pripravljenosti, zasedenosti smučišča, zahtevnosti terena in razmeram na smučišču, po katerem se spuščate, in vremenskim razmeram. Pri izbiri smučarskih prog pa je treba upoštevati znanje in telesno pripravljenost.