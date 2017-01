Nova žrtev: takoj so začeli oživljanje, a je žal umrla

SEŽANA – Ob 6.09 je na Cankarjevi ulici v Sežani zagorelo v prvem nadstropju stanovanju večstanovanjskega objekta. S tehničnim posegom so odprli vhodna vrata stanovanja ter začeli preiskovati prostore in gasiti. V stanovanju so našli osebo, ki so jo takoj odnesli na prosto in jo, ker ni kazala znakov življenja, začeli oživljati.

Gasilci ZGRS Sežana so pogasili požar in nudili pomoč policiji in reševalni ekipi NMP. Pomagali so tudi reševalci NMP Sežana.

Kljub hitremu oživljanju tudi s pomočjo defibrilatorja je oseba umrla, poročajo gasilci.