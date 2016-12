Nova žrtev, poškodbe so bile prehude

ŠMARTNO OB PAKI – V četrtek ob 22.41 je na železniški progi med Šmartnim ob Paki in Polzelo v občini Šmartno ob Paki vlak povozil osebo, ki je zaradi poškodb umrla na kraju dogodka.

Gasilci PGD Velenje so zavarovali in razsvetlili kraj ter nudili pomoč policiji in komunalni službi.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.