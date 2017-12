Nova Gorica: štirje vozniki pod vplivom droge

NOVA GORICA – V torek dopoldne so policisti v Novi Gorici ustavili 23-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Rezultat je bil pozitiven, zato so mu odredili strokovni pregled, pa ga je odklonil. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Prav tako so policisti na Goriškem imeli v postopku tri voznike osebnih avtomobilov (25-letno voznico in voznika, stara 22 in 27 let), državljane Italije. Policisti so jim odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. V vseh treh primerih je bil rezultat pozitiven, zato so jim odredili strokovni pregled, s so ga tudi odklonili. Policisti so jim prepovedali nadaljnjo vožnjo.