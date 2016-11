Norel po mokri cesti, pristal v drevesu

KRANJ – Preko vikenda so gorenjski policisti obravnavali tri prometne nesreče s telesnimi poškodbami.

V Gorenji vasi je voznik avtomobila v petek popoldne zaradi neprilagojene hitrosti na mokri in spolzki cesti zapeljal s ceste in trčil v drevo. Med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, v nesreči pa je utrpel lažje poškodbe. Isti dan pozno zvečer je pri Bohinjski Beli voznik avtomobila nesrečo povzročil zaradi nepravilne strani vožnje. Voznika so iz vozila s tehničnim posegom rešili šele gasilci in je huje poškodovan.

Še ena nesreča s telesnimi poškodbami pa se je zgodila v nedeljo dopoldne. Nesrečo je v Spodnji Beli zaradi neprilagojene hitrosti povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je na nasprotnem smernem vozišču trčil v drugo vozilo.