Nora vožnja mladoletnika: zadet prevozil rdečo in prehiteval v škarje

DOMŽALE – V soboto so imeli policisti PU Ljubljana na območju Domžal v postopku mladoletnega voznika fiata punta, ki ni ustavljal na znake policistov. Med begom je voznik po ulicah Domžal ogrožal druge udeležence v prometu. Policistom je vozilo, v katerem so bile tri osebe, uspelo zaustaviti v bližini naslova Šumberska cesta 1 v Domžalah, pri čemer sta dve osebi iz vozila peš pobegnili, eno pa so policisti prijeli. Kmalu so izsledili še eno osebo.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, so v postopku ugotovili, da je mladoletnik vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, med vožnjo pa storil več cestnoprometnih prekrškov. Med drugim je prehiteval v škarje, prevozil rdečo luč, vozil v nepravilno stran in smer vožnje, vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega pa je še vozil z neprilagojeno hitrostjo. Policisti so še odkrili, da je vozil pod vplivom prepovedanih substanc, kar je bilo ugotovljeno s hitrim testom, zaradi česar mu je bil odrejen strokovni pregled na mamila. Med begom je povzročil tudi dve prometni nesreči. Trčil je v parkirano vozilo, na nadvozu nad avtocesto pa je podrsal kovinsko ograjo. Vozilo so policisti zasegli.