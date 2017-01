Nora četrta ura: pijani voznik BMW v nasprotno, eden se bori za življenje

NOVO MESTO – Danes ponoči so policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto le v nekaj minutah obravnavali dva primera, ko sta pijana voznika z nevarno vožnjo ogrozila življenja drugih udeležencev v prometu, poroča tiskovna predstavnica dolenjskih policistov Alenka Drenik. Ob nevarni vožnji voznika, ki je po avtocesti vozil v nasprotni smeri, so policisti s hitro in usklajeno intervencijo preprečili hujše posledice, žal pa je že čez nekaj minut prišlo do hude prometne nesreče v Novem mestu. Udeleženec te nesreče je po podatkih iz bolnišnice v smrtni nevarnosti .

Usodna četrta ura

Policisti operativnokomunikacijskega centra PU Novo mesto so danes okoli 4. ure prejeli več klicev voznikov, da na avtocesti v smeri proti Ljubljani voznik osebnega avtomobila vozi v nasprotni smeri. Takoj so bile obveščene vse policijske patrulje. Trebanjski policisti so voznika BMW kmalu izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov ni upošteval, nadaljeval je nevarno vožnjo po prehitevalnem pasu in večkrat trčil v varnostno ograjo.

Lovili so ga do Doba

Pri cestninski postaji Dob je vozilo ustavil. Policisti so zoper voznika uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. 38-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola.

O obeh primerih sta bila obveščena preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Okoliščine policisti še preiskujejo. Po zaključeni preiskavi bodo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper povzročitelja prometne nesreče v Novem mestu in voznika, ki je po avtocesti vozil v nasprotni smeri.