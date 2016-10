Nogometnega čudeža (15) ni več: povozil ga je pijan voznik

PRESTON – Komaj 15-letni nadobudni nogometaš Dylan Crossey je v petek zvečer mnogo prezgodaj končal svoje življenje. V prometni nesreči ga je med kolesarjenjem povozil voznik BMW, ki ni upošteval znaka stop. Mladeniča so s hudimi poškodbami glave sicer še odpeljali v lokalno bolnišnico, a so se poškodbe izkazale za usodne. Voznik je po nesreči pobegnil.

»Z žalostjo sporočamo, da je umrl igralec naše selekcije do 16 let Dylan Crossey. Za klub je zbral več kot 100 nastopov. V naši rumeni majici je klub predstavljal z vsem srcem, in to v športu, ki ga je oboževal. Naše misli in molitve so z družino pokojnega,« so v izjavi za javnost zapisali pri njegovem nogometnem klubu Penwortham St Teresa's FC. O Dylanu sicer otoški mediji poročajo kot o pravem nogometnem čudežu.

V zvezi z nesrečo so že aretirali 42-letnega moškega. Osumljen je nevarne vožnje in vožnje pod vplivom alkohola.