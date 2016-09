Nogi mu je potegnilo v traktor

GOČE – V torek okoli 9. ure je 76-letni voznik neregistriranega kmetijskega traktorja v Gočah (občina Vipava) vozil preblizu desnemu robu vozišča in z desnimi kolesi zapeljal na zid. Obe nogi mu je potegnilo proti zadnjim kolesom, pri tem pa mu je zlomilo stegnenice.

Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci in reševalci iz Ajdovščine, traktorista zdravniško oskrbeli, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so v postopku ugotovili, da traktorist nima vozniškega dovoljenja. Traktor so zasegli, zaradi več kršitev prometne zakonodaje pa bodo policisti zoper podali še obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.