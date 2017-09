Nočno neurje vzelo življenja treh govedi

PODGORA PRI DOLSKEM – Ob 1.45 se je v Podgori pri Dolskem (občina Dol pri Ljubljani) zaradi razmočenosti terena in starosti drevesa, to podrlo in padlo na električne vodnike, poroča uprava za zaščito in reševanje. Vodniki so se pretrgali in padli na hlev, v katerem so bila goveda. Zaradi električnega toka so na žalost poginila tri goveda.

Dežurni delavci elektropodjetja so izklopili elektriko, da so gasilci PGD Dol pri Ljubljani lahko razžagali in odstranili podrto drevo. Prisotni so bili tudi policisti. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.