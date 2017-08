Nočno neurje: gasilci v kampu Jadranka posredovali kar dvakrat

SEŽANA, KOPER, IZOLA – Nevihte in neurja, ki so včeraj zajela Slovenijo, so ponekod povzročila precej škode. Odkrivalo je strehe, podiralo drevesa, zaradi obilnih padavin pa je ponekod tudi zalivalo kleti. Najhujše je bilo na Primorskem, nekajkrat pa je ponoči zazvonilo tudi pri gasilcih v notranjosti države.

Nekaj minut čez polnoč so na hitri cesti H4 med cestninsko postajo Nanos in Ajdovščina uvedli zaporo prve stopnje zaradi burje. Zaporo so zaradi burje uvedli tudi na regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava. Od 4.34 je ta odsek regionalne ceste normalno prevozen, zapora pa še vedno velja za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton.

V Sežani so nekaj minut pred eno uro poklicali na pomoč gasilce. Klet v stanovanjskem bloku v Sežani je zalila meteorna voda. Gasilci so jo izčrpali in očistili hodnik.

V Kopru je zaradi močnega vetra s stene odtrgalo klimatsko napravo. Ob približno 1.15 so gasilci JZ GB Koper s tehničnim posegom odstranili klimatsko napravo, ki se je približno na višini 10 metrov zapletla v vrv za obešanje perila.

V izolskem avtokampu Jadranka je močen veter odlomil vejo, ki je padla čez baldahin počitniške prikolice. Gasilci so vejo razžagali in jo odstranili. Približno uro kasneje pa so v kampu gasilce še enkrat poklicali na pomoč. Zaradi močnega vetra je drevo padlo na izhodno pot iz kampa in delno na osebno vozilo, ki pa ni bilo poškodovano. Gasilci JZ GB Koper so drevo razžagali in odstranili s ceste.

Nekaj minut pred drugo uro ponoči so gasilci PGD Krašnja posredovali, saj je skozi streho v prenovi puščala voda.