Nočna tragedija na cesti: dva mrtva, gasilci rezali

KANAL – Po prvih podatkih, ki jih je objavila uprava za zaščito in reševanje, so bila v jutranji nesreči, ki je vzela dve življenji, udeležena tri vozila.

Tako so zapisali: »Ob 2.11. so na Soški cesti na relaciji Solkan–Plave trčila tri osebna vozila. V nesreči sta umrla dva udeleženca. Gasilci iz JZGRD Nova Gorica so opravili tehnično reševanje ukleščenega voznika v vozilu, odklop akumulatorjev vozil, osvetlitev kraja dogodka ter nudili pomoč reševalcem iz ZD Nova Gorica in policistom.«

Po poročanju prometnoinformacijskega portala Dars je cesta še vedno zaprta. Tako sporočajo: »Zaprta cesta Solkan–Plave pri Plavah. Obvoz je možen po lokalni cesti Solkan–Kojsko–Plave–Deskle.«

Več sledi ...