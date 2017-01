Nočna smuka se je slabo končala

GORENJA VAS-POLJANE – V četrtek ob 20.12 se je na smučišču Stari Vrh, občina Gorenja vas - Poljane, pri padcu poškodovala smučarka. Na kraju so jo oskrbeli reševalci na smučišču, nato pa so jo reševalci NMP Škofja Loka prevzeli v nadaljnjo oskrbo, poroča uprava za zaščito in reševanje.