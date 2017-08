Nočna mora: obtičali so v dvigalu

KRANJ, LJUBLJANA – Tisti, ki jih muči klavstrofobija, gotovo ne bi najbolje prenesli tega, kar se je v torek zgodilo v Ljubljani in Kranju.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so nekaj minut po 18. uri prejeli klic, da je v zdravstvenem domu v dvigalu ujeta oseba. S tehničnim posegom so jo rešili gasilci JZ Kranj, ki so odklopili dvigalo iz omrežja in obvestili pristojno službo.

Ob 19.30 pa so klic na pomoč dobili tudi ljubljanski poklicni gasilci. V dvigalu na Štefanovi ulici je obtičalo šest oseb, ki so jih gasilci GB Ljubljana rešili.