Nočna iskalna akcija s psi, osebe niso našli

GOLNIK – V petek ob 19.46 je na Golniku (občina Kranj) potekala iskalna akcija pogrešane osebe. Posredovali so gasilci PGD Golnik, vodniki reševalnih psov za iskanje pogrešanih oseb ZRPS Gorenjska in SIP pri KZS (skupina 4, ERP za območje Gorenjske). Pogrešane osebe niso našli, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Včeraj smo sicer poročali, da na območju Radovljice pogrešajo Antona .