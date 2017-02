Nočna evakuacija, kriva je bila peč

JESENICE – Ob 1.03 je v proizvodnem obratu na Cesti železarjev na Jesenicah prišlo do uhajanja ogljikovega monoksida iz peči. Pred prihodom gasilcev so bili zaposleni že evakuirani.

Gasilci GARS Jesenice so ugotovili, da je prišlo do uhajanje plina na žarilni peči W2 in na peči B1. Gasilci so izmerili prisotnost plina, zavarovali okolico, prezračili prostore in zaprli glavni plinski ventil, poroča uprava za zaščito in reševanje.